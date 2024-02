REGIONALI: FEDERICO, “RINNOVATO INTERESSE VERSO POLITICA, AFFRONTARE DISGREGAZIONE SOCIALE E LAVORO”

L’AQUILA – “Si percepisce un rinnovato interesse verso la politica, nella prospettiva di ricreare finalmente una classe dirigente che, purtroppo, negli ultimi anni, è venuta a mancare. Uno dei temi principali resta però quello della disgregazione del tessuto sociale, soprattutto nelle aree interne dove, tra terremoto e pandemia covid, il problema è molto sentito”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Paolo Federico, sindaco di Navelli e candidato con Forza Italia alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

“Registro grande accoglienza e tanto entusisasmo girando per i comuni della provincia dell’Aquila – spiega Federico -, c’è voglia di discutere e di approfondire le proposte dei cittadini grazie ai quali possiamo analizzare gli alti e i bassi dell’operato di questi ultimi 5 anni, riscrivendo insieme un programma stabilito sulla base delle loro priorità”.

“Sono state fatte tante cose positive – continua Federico – dalle infrastrutture ai servizi, fino alla riorganizzazione della rete ospedaliera, che deve essere comunque ancora sviluppata; ci sono poi ancora comprensibili timori per quel che riguarda il mondo del lavoro, sulle problematiche sociali e sportive”.

“Il lavoro – sottolinea – è il tema più caldo, sappiamo delle criticità che riguardano alcuni settori, soprattutto qui nelle aree del cratere, nel cantiere più grande d’Europa, che richiama molto lavoro nel settore dell’edilizia. Ma i nostri giovani sono alla ricerca di altre prospettive, per questo è urgente creare nuove opportunità”.

Per quanto riguarda il clima all’interno della coalizione di centrodestra e della lista di FI, dice Federico: “All’interno di Forza Italia si respira un bel clima, ci sono unità e compattezza; anche con gli altri alleati c’è un buon rapporto e si lavora tutti insieme per raggiungere l’obiettivo finale, ovvero la riconferma di Marco Marsilio alla guida del nuovo Governo di centrodestra”.