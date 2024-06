REGIONALI: FESTA LEGA A L’AQUILA. IMPRUDENTE E MANNETTI, “ABRUZZESI HANNO PREMIATO NOSTRO LAVORO”

L’AQUILA – “Negli ultimi cinque anni di governo in Regione abbiamo raggiunto grandi traguardi, conquistando credibilità e la fiducia degli abruzzesi che hanno premiato il nostro operato, con azioni sempre dirette alla tutela e allo sviluppo del nostro territorio, anche nei momenti più difficili. Per questo oggi festeggiamo una riconferma che premia il lavoro svolto fin qui e che ci consentirà di andare avanti con la necessaria continuità per non fermare questo processo di crescita”.

Ha esordito così Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale – con deleghe all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico, Ambiente -, della Lega, in apertura, ieri sera all’Aquila, della festa di ringraziamento a seguito delle regionali dello scorso 10 marzo che hanno visto la sua riconferma, con 7.034 preferenze, e l’ingresso in Consiglio regionale, con 2.465 voti, di Carla Mannetti, responsabile del coordinamento su Trasporti, Infrastrutture e Lavori pubblici del carroccio, già dirigente del settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Circa 500 persone – tra elettori, simpatizzanti e amministratori locali – hanno partecipato all’evento, che si è tenuto al Bliss di Monticchio. Oltre a Imprudente e Mannetti erano presenti, tra gli altri, Luigi D’Eramo, sottosegretario Masaf, nonché segretario regionale della Lega; i candidati alle Europee nella circoscrizione meridionale Laura Cucchiarella, assessore comunale dell’Aquila, e il senatore Roberto Marti, coordinatore della Lega in Puglia e presidente della Commissione Cultura Istruzione e Sport di Palazzo Madama; il consigliere comunale Alessandro Maccarone.

Per il sottosegretario D’Eramo: “Da quasi dieci anni l’emozione è sempre la stessa. Il grazie più grande va ad Emanuele Imprudente e a Carla Mannetti per aver organizzato l’evento per sostenere la loro candidatura e per festeggiare la loro elezione in Consiglio regionale. Per ringraziare chi da anni ci dà fiducia restituiamo tutto il nostro impegno per portare le istanze di questo meraviglioso territorio a Bruxelles. Avanti così perché ci sia un nostro rappresentante al Parlamento europeo.C’è una città che vuole bene alla Lega e che ha accolto con calore Laura Cucchiarella e Roberto Marti, nostri candidati alle elezioni europee”.

“È una festa che abbiamo organizzato per ringraziare le migliaia di persone che hanno creduto nel nostro progetto e che hanno deciso di continuare a sostenerci – ha spiegato Imprudente – È evidente che in questi anni abbiamo tracciato le linee di un percorso di sviluppo che ha portato a risultati tangibili. Una visione che abbiamo condiviso con gli abruzzesi che hanno deciso di riconfermare la loro fiducia portando la Lega e il centrodestra allo secondo storico mandato”.

“La credibilità che ci è stata riconosciuta è frutto delle azioni concrete intraprese nei settori strategici – ha aggiunto – a cominciare dall’agricoltura, dove siamo riusciti ad ottenere più risorse europee grazie alla nostra capacità di saper spendere i fondi, attivando tutti quei processi che generano importanti progetti di sviluppo del territorio, con opere pubbliche e infrastrutture. L’Abruzzo è cresciuto e oggi possiamo raccontare dei nostri risultati”.

Il consigliere regionale Carla Mannetti ha aggiunto: “È per me una grande emozione poter festeggiare quella che è la vittoria di una intera squadra, unita e coesa, che evidentemente ha saputo interpretare le richieste degli elettori. Ci tengo a sottolineare che le nostre porte saranno sempre aperte, sia in Consiglio che in Giunta, perché non siamo solo per la politica dei social, per noi è fondamentale il contatto diretto con i cittadini. Mi sono sempre ispirata ai valori francescani della pace, della carità e del perseguimento del bene comune e, in questo senso, continuerò ad operare con umiltà”.

Mannetti ha poi sottolineato: “Nonostante i momenti difficili, la Lega è andata avanti con coerenza. Oggi il partito è in crescita e, proprio per questo, il voto delle europee avrà ancora più importanza”.

A tal proposito, a una settimana dalle elezioni che si terranno l’8 e il 9 giugno, sono intervenuti sul palco i candidati Cucchiarella e Marti.

Per Cucchiarella: “Il risultato di Emanuele e Carla è la vittoria di tutti noi, di una famiglia così grande, quella della Lega, che ha raggiunto traguardi per molti impensabili. Oggi siamo tutti qui uniti a dimostrare che siamo una bella squadra e io sono orgogliosa di aver offerto il mio contributo, anche in queste europee. È una sfida difficile ma appassionante, che ci sta portando in giro per l’Abruzzo e ci consente, ogni giorno, di confrontarci con i cittadini. Un’esperienza per me davvero stimolante, al di là di quello che sarà il risultato, perché il nostro impegno è massimo”.

Marti ha poi aggiunto: “Queste elezioni segneranno un momento importante per il nostro partito. La mia è una candidatura in rappresentanza di un gruppo, di una classe dirigente del centrosud. Sono grato a questa terra che ha espresso una figura come quella di Luigi D’Eramo, che ha costruito una grande classe dirigente in Puglia. Questa la considero anche casa mia e sarò felice di festeggiare con voi la mia elezione”.