REGIONALI: FINA E GINNETTI INAUGURANO SEDE ELETTORALE ABRUZZO INSIEME AD AVEZZANO

AVEZZANO – Alla presenza del senatore Michele Fina e del candidato Antonio Ginnetti, ieri diversi amministratori del Territorio e molti professionisti in campo sanitario, tra cui spiccavano operatori a vario titolo e, soprattutto, primari ospedalieri, si sono ritrovati per l’inaugurazione della affollatissima sede di “Abruzzo Insieme – D’Amico Presidente”, in Corso della Libertà, 103.

C’erano, tra gli altri, la Sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa e il vice sindaco, Giorgio Giovannone, il sindaco di Villavallelonga, Leonardo Lippa ed il vice sindaco, Vittoria Di Ponzio e, pure, Gregorio Toccarelli, già sindaco di Pescina e già consigliere provinciale.

Si legge nella nota: “tanti, tra i presenti, coloro che condividono strategie di rinascita e di affermazione delle aree interne: la provincia dell’Aquila, cuore d’Abruzzo con delle criticità da risolvere e a valutare e validare le idee del candidato Ginnetti (che ha ricordato anche e soprattutto, sono sue parole: “le persone umili e le loro necessità, alle quali si va in aiuto, soprattutto in campo sanitario, perché i numeri che le riguardano sono destinati purtroppo a crescere e c’è chi, nel 2024, non si cura più perché non può”)”.

Ha detto il senatore Fina, “bisogna tornare alla politica “onesta” di chi è convinto e contento di farla, di chi viene da una scuola politica, diretta alle persone. E la politica vera, fatta da chi la sa fare, avvicina la gente, non la allontana dalle istituzioni”, ha ribadito con decisione il Senatore Fina nel suo intervento, che ha reso entusiasti i presenti, rendendoli partecipi su diverse tematiche (ospedale e tribunale di Avezzano, agricoltura e trasporti e le problematiche loro inerenti), che hanno contemplato principalmente le aree interne. Ecco perché, con Luciano D’Amico Presidente, è bene puntare sul candidato Antonio Ginnetti”.

La manifestazione, aperta ad un confronto con il pubblico, è stata moderata dalla giornalista Orietta Spera.