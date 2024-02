REGIONALI: FOLLA ALL’INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI PAVONE (AZIONE) A ROSETO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Bagno di folla sabato sera a Roseto degli Abruzzi (Teramo) in via Nazionale n. 267 per l’inaugurazione della nuova sede elettorale di Enio Pavone, candidato Consigliere nella Lista di “Azione” alle prossime elezioni regionali del 10 marzo.

“Con il cuore ancora colmo di gioia mi trovo a scrivere queste poche righe: voglio anzitutto rivolgere un sentito ringraziamento all’On. Giulio Sottanelli, al Sindaco di Roseto Mario Nugnes, alla Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti, nonché all’On. Matteo Richetti, Capogruppo di “Azione” alla Camera dei Deputati, per essere intervenuti e per avermi riservato parole di stima e un incondizionato supporto” dichiara Enio Pavone. “Lo stesso sostegno che mi hanno riservato tante persone, accorse numerose da Roseto come da altre parti della provincia, per dimostrare vicinanza e apporre una firma a sostegno della nostra squadra”.

“Da questo appuntamento esco ancora più carico e motivato, pronto ad affrontare questa stimolante sfida – conclude il candidato Consigliere di “Azione” – l’inaugurazione della mia nuova sede, che sarà un punto di riferimento per i cittadini e per quanti vorranno incontrarmi e confrontarsi, è solo un punto di inizio, in queste settimane sarò in giro per il territorio per continuare ad ascoltare la gente e spiegare le mie idee per un Abruzzo migliore”.