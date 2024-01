REGIONALI: FORZA ITALIA, A SULMONA L’INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI LUISA TAGLIERI 

SULMONA – Sarà inaugurata giovedì primo febbraio, alle ore 18.30, in via Mazara 10, a Sulmona, la sede del comitato elettorale di Luisa Taglieri, candidata al Consiglio regionale per la provincia dell’Aquila nella lista di Forza Italia.

Una sede collocata nel centro storico cittadino, a ridosso del Comune di Sulmona.

Parteciperanno all’evento, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il coordinatore regionale di FI Nazario Pagano, il coordinatore provinciale di FI Gabriele De Angelis. Al termine dell’inaugurazione è previsto un rinfresco per tutti i presenti.