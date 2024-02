REGIONALI: FORZA ITALIA, EMILIANO DI MATTEO INAUGURA COMITATO ELETTORALE A SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

TERAMO – Parte da Sant’Egidio alla Vibrata la campagna elettorale per le regionali del 10 marzo di Emiliano Di Matteo che taglia il nastro del comitato elettorale con accanto al parlamentare e segretario regionale Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, tanti sindaci e amministratori del territorio e l’abbraccio caloroso della sua Val Vibrata. Presenti anche esponenti di Forza Italia candidati alle elezioni regionali ed europee.

Commenta Emiliano Di Matteo “vi confesso che sono emozionato nel vedere questa piazza piena, dove ho mosso i primi passi del mio percorso politico, e da dove riparto oggi per continuare nel cammino intrapreso, con Marsilio Presidente, per il lavoro che abbiamo svolto in questi 5 anni e per cogliere i traguardi più importanti che ci attendono. Ecco perché le parole che ho voluto in questa campagna sono due: avanti e insieme, avanti per l’Abruzzo di domani, perché chi vincerà le elezioni avrà il compito di pensare a rendere questa nostra regione sempre più protagonista, e insieme, perché voglio farlo con ciascuno di voi, con la mia gente”.

Sono trentasei i giorni che mancano al voto del 10 marzo, da domani Emiliano Di Matteo aprirà il calendario degli incontri pubblici con i territori e le comunità.