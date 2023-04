REGIONALI, GIULIANTE: “LE STRADE DI FUTUR-A E ITALIA VIVA SI SEPARANO, NO A ALLEANZE CON CHIUNQUE”

PESCARA – “Le strade di FUTUR-A e Italia Viva si separano”.

Inizia così la breve nota firmata da Gianfranco Giuliante, coordinatore di “Futur-A confederazione plurale”, ex assessore regionale del Pdl, ex leghista ed ex presidente della società regionale dei trasporti Tua, ora a capo dell’associazione che raccoglie movimenti ed amministratori civici locali.

Un patto siglato lo scorso agosto in vista delle elezioni politiche, un percorso che avrebbe dovuto portare direttamente alle elezioni regionali.

“L’incontro iniziale tra i nostri due movimenti – spiega oggi Giuliante – è maturato in quel frangente che ha visto Azione allearsi con Più Europa e PD e nasceva in termini alternativi a quella ipotesi. Il mio ‘essere altrove’ non era certo ovunque e con chiunque!”.

Il riferimento è a quanto dichiarato dal coordinatore regionale di Italia Viva, Camillo D’Alessandro: “Indipendentemente da ciò che è accaduto a Roma, ognuno si è fatto la propria opinione, la mia è molto chiara, ma in Abruzzo il polo riformista può continuare a lavorare insieme, non solo Italia Viva ed Azione, ma con +Europa, socialisti, civismo che abbiamo coinvolto. L’obiettivo: lista unica alle regionali”. (Qui il link)

Parole che hanno determinato la rottura, con Giuliante che sottolinea: “Camillo D’Alessandro opziona come scelta prospettica quella che all’epoca aveva contestato a Calenda e che determinò la nostra convergenza e aggiunge anzi una ‘opzione Udine’ (campo largo) in salsa abruzzese. Appare quindi evidente che non ci sono più i margini per una intesa possibile”.