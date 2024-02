REGIONALI: GIUSEPPE CONTE (M5S) OGGI AL CASTELLO ORSINI DI AVEZZANO A SOSTEGNO DI D’AMICO

AVEZZANO – Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, si recherà oggi nella provincia dell’Aquila per i primi appuntamenti previsti in Abruzzo a sostegno dei candidati pentastellati e della coalizione di centrosinistra guidata dal candidato presidente Luciano D’Amico. All’indomani della storica vittoria in Sardegna di Alessandra Todde, presidente espressione della coalizione di centrosinistra con protagonisti Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, l’ex premier concluderà i suoi appuntamenti ad Avezzano con un incontro aperto al pubblico all’interno del Castello Orsini.

“Siamo entusiasti dell’arrivo del nostro Presidente Conte che, come sempre accaduto in questi anni, non ci ha mai fatto mancare supporto e vicinanza. La sua volontà di chiudere, insieme al nostro candidato presidente Luciano D’Amico, ad Avezzano questo primo giro di incontri in Abruzzo è un segnale forte per tutta la provincia. Ogni giorno che passa la nostra coalizione cresce in termini di numeri e partecipazione e il segnale che è arrivato dalla Sardegna è stato chiaro e netto: questo centrodestra ha deluso gli italiani, e lo ha fatto a tutti i livelli. Il 10 marzo siamo pronti a riprenderci l’Abruzzo” lo afferma Giorgio Fedele, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Saranno altresì presenti il candidato presidente Luciano D’Amico, i candidati Consiglieri per la provincia dell’Aquila, con in testa il Consigliere regionale uscente Giorgio Fedele, la senatrice del M5S Gabriella Di Girolamo e altri ospiti. L’orario d’inizio è previsto alle 21.