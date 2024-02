REGIONALI: IL 2 MARZO MARIA ELENA BOSCHI IN ABRUZZO A SOSTEGNO DI D’AMICO

L’AQUILA – La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi sarà in Abruzzo 2 marzo prossimo, a sostegno della lista dei Riformisti e Civici, nata dall’iniziativa politica di Italia Viva e Socialisti in Abruzzo, a sostegno di Luciano D’Amico, candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione.

Questo il programma:

– Ore 10 visita aziendale alla Tekne ad Ortona, in contrada Alboreto, SP 538

– Ore 11 caffè con la Boschi ad Ortona, presso bar Alikè(ex bar 900) in Corso Vittorio Emanuele, 94 ad Ortona, a sostegno della candidata Sonia Albanese

– Ore 12 presso Caffè del Corso, a Lanciano, iniziativa a sostegno del candidato Davide Caporale

– Ore 17:30 iniziativa pubblica , presso Spazio Pingue, in Via Lamaccio a Sulmona.