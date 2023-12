REGIONALI: “IL MIO LAVORO PER L’ABRUZZO”, ASSESSORE LEGHISTA QUARESIMALE INCONTRA CITTADINI A TERAMO

TERAMO – “Il mio lavoro concreto per il nostro Abruzzo in questi cinque anni”: questo il titolo dell’incontro pubblico convocato dall’assessore regionale Pietro Quaresimale, della Lega, a villa Pavone a Teramo domani domenica 17 dicembre alle ore 18.30.

Sarà l’occasione per l’avvocato 48enne, ex sindaco di Campli, per tracciare il bilancio relativo all’attività da assessore della giunta del centrodestra di Marco Marsilio, con le importanti deleghe alle politiche sociali, lavoro, formazione professionale, istruzione, ricerca e università, enti locali e polizia locale. Ma soprattutto di fatto è un appuntamento elettorale in vista delle regionali del 10 marzo, visto che Quaresimale, sarà sicuramente in corsa per un secondo mandato. Cinque anni fa è stato del resto il più votato del centrodestra, con 8.838 preferenze, e secondo più votato in assoluto.