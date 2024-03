REGIONALI: IL PD TERAMANO, “CON 4634 VOTI IN CITTA’ SIAMO LA FORZA PIU’ ROBUSTA NEL CENTROSINISTRA”

TERAMO – Con 4643 voti nella città di Teramo il Partito Democratico è la forza più robusta del centro sinistra nel capoluogo aprutino, con un incremento rispetto alle precedenti tornate elettorali. “Nonostante la sconfitta regionale del Patto per l’Abruzzo guidato dal candidato presidente Luciano D’Amico, che ringraziamo”, si legge in una nota, “la provincia teramana incassa la vittoria del centro sinistra trainata dal buon risultato nel capoluogo. A Teramo città, la coalizione guidata da Gianguido D’Alberto può contare su un Partito Democratico solido, capace di attrarre consensi e di mantenere un contatto costante con l’elettorato e i cittadini. Da Teramo e dal Partito Democratico ripartiremo per la necessaria ricostruzione di una alternativa al centro destra regionale. Auguriamo buon lavoro alla coalizione guidata dal Presidente Marco Marsilio. Saremo al fianco dei Consiglieri regionali del Partito Democratico eletti sulla nostra provincia, Sandro Mariani e Dino Pepe, per portare in regione le istanze e le proposte per Teramo”.