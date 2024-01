REGIONALI: IL SEGRETARIO NAZIONALE DI AZIONE CARLO CALENDA A TERAMO E PESCARA

TERAMO – Il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, sarà a Teramo venerdì 2 febbraio – dalle ore 18:30 in Piazza Martiri della Libertà – e a Pescara sabato 3 febbraio – dalle ore 10:30 in Sala Consiliare presso il Comune di Pescara in Piazza Italia, 1 – per la presentazione alla cittadinanza del programma e delle liste di Azione a sostegno di Luciano D’Amico presidente.

Insieme al leader Carlo Calenda ci saranno il candidato presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Amico, e il deputato abruzzese di Azione, Giulio Sottanelli.

“Sarà un’occasione unica per parlare del riassetto della medicina territoriale che propone Azione per l’Abruzzo, di infrastrutture, da troppi anni ormai non rinnovate, di quella crescita economica promessa dal centrodestra e mai realizzata finora, di merito e di pari opportunità”, si legge in una nota.

“Azione propone una sanità le cui scelte non siano condizionate dal partito politico in carica, aree interne non costrette all’abbandono dalla mancanza di servizi e un’economia che sia finalmente libera di crescere senza freni. Venerdì vi spiegheremo come intendiamo realizzare questo progetto”.