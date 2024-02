REGIONALI: IN CAMPO PATRIZIO SCHIAZZA CON LA LEGA NEL COLLEGIO DELL’AQUILA

SCANNO –Patrizio Schiazza, da sempre impegnato nell’associazione Ambiente e/è Vita, scende in campo con la Lega Abruzzo, collegio dell’Aquila, alle elezioni regionali del 10 marzo. “Ambiente, identità, tradizione e sviluppo”, come lui stesso tiene a sottolineare, sono stati nel corso degli anni i cardini della sua azione in favore dei territori della provincia dell’Aquila e dell’intero Abruzzo.

Nello scorso mese di dicembre, Schiazza è stato fra i promotori della Giornata internazionale della Montagna, celebrata in Abruzzo nelle località di Scanno e Villalago, che ha visto fra gli altri la partecipazione del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli.

“Anche nei prossimi anni – spiega – il mio impegno sarà rivolto alla difesa dell’ambiente, alla conservazione della natura, alla salvaguardia e valorizzazione delle culture locali e delle tradizioni popolari. E ciò sempre a fianco della gente per cercare di costruire un modo diverso di vivere il territorio. L’obiettivo è quello di diventare “Altro insieme”, migliorando ciò che abbiamo con uno sguardo però rivolto al futuro. Particolare attenzione meritano le aree interne. A mio avviso, lo sviluppo economico e ambientale deve tenere conto delle popolazioni delle aree interne”. Schiazza, libero professionista, è conosciuto anche per il suo impegno e le attività nell’ambito dei Contratti di fiume e della Green Community.