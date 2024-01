REGIONALI: INAUGURATO COMITATO DEL BEATO: “CON FDI E CENTRODESTRA PER CONTINUARE RIVOLUZIONE”

L’AQUILA – “Sono molto emozionata perché sono perfettamente consapevole dell’importanza di questo passo e allo stesso tempo mi sento pronta per affrontare questa sfida. Non si parte da zero per portare a casa un risultato ma oggi posso dire, dopo tutte le mie esperienze professionali, politiche ed istituzionali, di poter dare un contributo concreto puntando alla vittoria del centrodestra che già tanto ha rivoluzionato questa regione”.

Ha esordito così Tiziana Del Beato, 53enne consigliere comunale dell’Aquila, biologa e tecnico ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche, candidata per Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 10 marzo, nel collegio provinciale dell’Aquila, nel corso dell’inaugurazione del comitato elettorale che si è tenuta ieri pomeriggio in via Sallustio 69-71 all’Aquila.

Sono intervenuti il senatore Guido Liris, l’europarlamentare Elisabetta De Blasis, il coordinatore cittadino di Fdi, Michele Malafoglia, il capogruppo in Consiglio comunale, Leonardo Scimia, e da remoto il senatore e coordinatore regionale di Fdi, Etel Sigismondi, il presidente della Regione, Marco Marsilio e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Presenti, tra gli altri, Alessandro Piccinini, ex presidente Gran Sasso Acqua, anche lui in corsa alle regionali, il vicesindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele, gli assessori Ersilia Lancia e Vito Colonna, le consigliere comunali Katia Persichetti, Maura Castellani, Silvia D’Angelo, il presidente della I commissione consiliare Programmazione e bilancio, nonché responsabile del dipartimento regionale Economia e Finanza di FdI, Livio Vittorini, il segretario provinciale di FdI, nonché sindaco di Barete, Claudio Gregori, il vicesindaco di Scoppito, Amedeo Tirabassi, il consigliere comunale di Scoppito Gianni Del Pinto, il consigliere comunale di Barisciano Fabio Campagna.

“Nella mia lunga esperienza lavorativa ed amministrativa – ha spiegato Del Beato – ho dovuto purtroppo constatare che L’Aquila, come in generale le aree interne, siano state sempre penalizzate. Basti pensare che mi sono formata in un istituto di ricerca che come tanti altri centri e strutture di eccellenza nel nostro territorio, è stato depauperato progressivamente fino a perdere le tante opportunità e i tanti obiettivi che una importante città universitaria come la nostra merita di raggiungere”.

“Una situazione – ha aggiunto la candidata di FdI – che ci ha portati a perdere finanziamenti ma soprattutto ha accelerato quel fenomeno noto come la ‘fuga di cervelli’, che continua tristemente ad interessare il nostro territorio. Anche per questo, per offrire un futuro solido ai giovani combattendo lo spopolamento delle nostre splendide aree interne, mi impegnerò a restituire alla nostra terra quel ruolo che merita a livello culturale e di formazione”.

“Spero di poter dare tutto il mio sostegno a un nuovo governo guidato dal presidente Marsilio, che ha dimostrato di essere la persona più adatta in questi primi 5 anni di mandato”, ha concluso.

Il senatore Guido Liris ha osservato: “La compagine di Fratelli d’Italia sarà centrale nella nuova maggioranza del governo guidato da Marsilio, traino principale del centrodestra. La differenza la faranno le qualità umane e politiche della squadra, motivo per il quale Tiziana è una di quelle persone che ha dimostrato di avere spiccate virtù e sicuramente sarà un valore aggiunto”.

Dello stesso avviso il senatore Sigismondi: “Sta per cominciare una corsa elettorale dove FdI si vuole confermare prima forza politica. Con il presidente Marsilio la Regione è riuscita a cogliere importantissimi risultati, dalla ricostruzione alle infrastrutture. L’Abruzzo è finalmente tornato ad essere attrattivo e non merita di tornare indietro. Per questo volevo ringraziare Tiziana per aver accettato il nostro invito a candidarsi, conosciamo tutti il suo valore e il suo bagaglio di esperienza e saprà fare tanto in Regione”.

Per De Blasis, “Tiziana è una persona sempre presente e questa candidatura è un ulteriore valore aggiunto per noi. Una donna che sta dimostrando di avere grande forza L’augurio è che tu possa esprimere tutta la nostra forza”.

Ha aggiunto Malafoglia: “abbiamo fatto un lungo percorso che ci ha portati a risultati eccezionali. Questa campagna elettorale è ancora più importante perché avvertiamo una responsabilità diversa, oggi siamo noi la trazione del centrodestra. Abbiamo una grande occasione con Tiziana, le garantiremo il massimo impegno”.

Marsilio ha ringraziato Del Beato “per aver voluto mettere anche questa volta il suo entusiasmo a servizio di questa causa comune. Spero avrà il successo che merita e noi tutti siamo impegnati in questo processo di cambiamento della nostra regione. Lo abbiamo dimostrato in questi 5 anni quanto l’Abruzzo sia cresciuto e lo stesso sta accadendo all’Aquila. La maggioranza di centrodestra sta facendo risorgere la città. Mancano meno di 60 giorni al voto, mettiamocela tutta”.

Per Biondi si tratta di “una campagna elettorale importante perché come città dell’Aquila abbiamo raccolto tanti risultati positivi grazie al governo del presidente Marsilio e a tutta la squadra di Fratelli d’Italia, un partito che ha espresso anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, eletta proprio nel nostro collegio. Siamo un punto di riferimento. Conosco Tiziana da molti anni, mi accompagna in questa avventura dalla prima rocambolesca vittoria alle amministrative del 2017. È una persona leale, fedele, attenta e innamorata della propria terra e per questo le auguro tutto il bene del mondo”.

Il capogruppo Leonardo Scimia ha evidenziato: “la qualità più grande tra le donne di Fdi è quella di essere riuscite a trovare sintesi tra di loro. Mi riferisco a Tiziana ed Ersilia Lancia: entrambe erano pronte a fare un passo indietro, perché entrambe erano consapevoli dell’importanza di questo appuntamento e da sole hanno trovato una quadra. Tiziana è una persona che spesso lavora dietro le quinte, studia, supporta, e in tanti casi è veramente la mente dietro a tante proposte. La sua capacità di ascolto, di tessere rapporti è fondamentale per noi e preziosa in questa campagna elettorale”.