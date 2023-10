REGIONALI: INAUGURAZIONE SEDE ELETTORALE DI MANUELE MARCOVECCHIO A SAN SALVO

SAN SALVO – La sede elettorale del consigliere regionale di Forza Italia Manuele Marcovecchio, in corsa per le elezioni regionali del 10 marzo 2024, sarà inaugurata domani, sabato 21 ottobre, alle 11, a San Salvo (Chieti), in corso Giuseppe Garibaldi 51.

Diversi gli esponenti politici che interverranno: l’onorevole Nazario Pagano, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri, i consiglieri Regionali di Forza Italia, i sindaci e gli amministratori del territorio.

Il consigliere regionale Marcovecchio ha ufficializzato a fine marzo il suo ingresso in Forza Italia da Valore Abruzzo, insieme al collega Simone Angelosante.