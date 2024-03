REGIONALI: INNOCENZI, “ABRUZZESI SCEGLIERANNO D’AMICO, TODDE A GRANDE CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE”

L’AQUILA – “Sono tantissime le persone che prima erano indecise, perché in questi anni c’è stata tanta sfiducia e che oggi, dopo quanto accaduto in Sardegna, sentono di poter dare fiducia al campo largo guidato da Luciano D’Amico. Io sono ottimista: andiamo a vincere!”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Rita Innocenzi, candidata Pd nel collegio dell’Aquila alle elezioni del 10 marzo in Abruzzo.

“Nel corso di questa campagna elettorale – ha spiegato Innocenzi – è stato fatto un percorso di riconoscimento delle persone nel senso pieno della parola, nel senso che è stata una campagna che ha attenzionato le persone con loro i loro problemi e sostanzialmente questo vuol dire che bisogna assumere un impegno. È importante che ci sia questa connessione con la comunità, non solo nei momenti cruciali, mantenendo questo percorso di coinvolgimento, di partecipazione e di attenzione”.

“Il tema chiave di questa campagna elettorale è stata sicuramente la sanità, che resta la prima preoccupazione degli abruzzesi – ha osservato Innocenzi -, in particolare la prima preoccupazione della nostra comunità nella provincia dell’Aquila, considerato che qui la sanità va peggio che altrove. Sicuramente l’altro tema fondamentale è stato quello del diritto alla mobilità, del trasporto pubblico locale, soprattutto per le nostre aree interne, montane, dove davvero nel corso degli anni sono stati erosi i diritti di cittadinanza”.

“Il nostro candidato presidente Luciano D’Amico ha scelto di fare la chiusura della campagna elettorale qui nella nostra città dell’Aquila. Ci vedremo tutti l’8 marzo, quando sarà con noi anche Alessandra Todde, la neoeletta presidente della Sardegna, e questo anche a testimonianza di come si può raggiungere un grande risultato. Questo ha dato anche una bella spinta per quanto ci riguarda, tanto è vero che in questi giorni la sensazione che possiamo farcela è una sensazione sempre più reale”.