REGIONALI: INNOCENZI, “CON SCHLEIN RICCO TOUR NELLA MARSICA: CITTADINI HANNO BISOGNO DI CONCRETEZZA”

AVEZZANO – “È stata una giornata ricca e intensa di incontri ed è stato emozionante vedere la segretaria del Pd Elly Schlein e Luciano D’Amico confrontarsi con i cittadini che hanno bisogno di un nuovo modo di fare politica, con una visione, risposte e concretezza”.

Così Rita Innocenzi, candidata Pd alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, che oggi ha accompagnato, insieme a tanti esponenti politici locali, la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein in un tour nella Marsica a sostegno del candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Abruzzo, Luciano D’Amico.

“Siamo partiti da Aielli dove è stato dimostrato come, con l’intervento geniale dei murales, sia stato possibile generare percorsi per invertire lo spopolamento e attrarre flussi turistici ed investimenti. Abbiamo poi visitato un’azienda agricola di Celano, dove si è parlato dei problemi del settore agricoltura, soprattutto delle gravi ripercussioni dei cambiamenti climatici, oltre alla necessità di interventi di supporto nel campo dell’ innovazione e digitalizzazione. Abbiamo poi fatto tappa in piazza a Celano, un altro momento molto emozionante che ha visto una calorosa accoglienza con abbracci e attestati di stima di tante persone”.

E ancora: “Abbiamo affrontato il tema della sanità prima all’ospedale di Tagliacozzo, vittima a causa di scelte politiche scellerate di una trasformazione ingiustificata e un accanimento incontrollato che cancella il ruolo fondamentale di un importante centro di riabilitazione; poi all’ospedale di Avezzano abbiamo incontrato medici del pronto soccorso e operatori dai quali è partito un grido d’allarme: c’è una grave carenza di personale che comporta come conseguenza un livello di stress rischioso, ritmi esagerati, e questo non consente un’adeguata risposta di cura e assistenza alla popolazione, soprattutto in un ospedale costretto a far fronte a tutte le urgenze dell’intero territorio”.

“Abbiamo poi incontrato forze sindacali e associazioni datoriali che hanno esposto tutti i problemi rispetto alla mancata concertazione di questi anni a fronte dei problemi dei vari settori, dall’assenza di una politica industriale alle difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese, dalla carenza delle infrastrutture sino alla Zes unica che per come è stata percepita indebolisce il territorio abruzzese. Poi tappa al centro antiviolenza per confrontarci su un fenomeno di cui troppo spesso leggiamo drammatici fatti di cronaca, per offrire il nostro supporto alle vittime e a quanti ogni giorno si impegnano a contrastare soprusi e a sostenere le donne. Infine, ultima tappa al Castello Orsini, per una grande iniziativa pubblica, un altro importante momento di incontro con i cittadini che, sempre di più, chiedono di essere ascoltati perché le loro istanze vengano portate all’attenzione e al centro degli interessi della politica”.