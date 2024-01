REGIONALI: INNOCENZI E PIETRUCCI INAUGURANO COMITATO ELETTORALE, “SOFFIA FORTE VENTO CAMBIAMENTO”

L’AQUILA – Pienone e tanto entusiasmo per l’inaugurazione all’Aquila, nei saloni del Grand Hotel alla Villa Comunale, incrocio con corso Vittorio Emanuele II, del comitato elettorale dei candidati aquilani del Partito Democratico alle elezioni regionali del 10 marzo, Rita Innocenzi sindacalista della Cgil e Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale uscente.

All’evento accolto da una ovazione ha partecipato anche Luciano D’Amico, candidato presidente della coalizione di centrosinistra.

“Si sente, si percepisce sempre di più ha dettoPietrucci -, la voglia di cambiamento, perché forte è l’insoddisfazione per questo centrodestra di Marco Marsilio, che ha fatto danni inenarrabili. C’è un vento di libertà, sì, di libertà, perché vi assicuro che qualcuno, che è di sinistra, aveva timore a venire qui perché lavora in ambienti presidiati dalla destra”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Rita Innocenzi: “stanno accadendo, giorno dopo giorno, cose straordinarie intorno a noi, il clima è cambiato, la motivazione della nostra gente, di sempre più cittadini, è fortissima, è bello vedere le persone che si schierano, che ci mettono la faccia. E si è scoperto che la destra non è per nulla granitica, e non è solo questione di sondaggi, si percepiste tra le persone, si tocca con mano la voglia di cambiamento, e c’è forte sfiducia nei confronto di chi ha governato, malissimo in questi anni”.

Infine Luciano D’Amico: “vogliamo un Abruzzo che non abbia paura del cambiamento, quello che prevede una regione di nuovo competitiva, capace di crescita economica e sociale, che possa di nuovo offrire opportunità ai giovani per avere un lavoro dignitoso ed adeguato alle aspettative. L’innovazione è il nostro faro, nella tecnologia, nella gestione, nella organizzazione. Vogliamo una regione dei diritti civili e sociali, che devono sempre andare assieme, una regione che sia un laboratorio di idee, un faro di civiltà. Vogliamo una regione fiera e orgogliosa e ci appelliamo agli abruzzesi: se non decidete voi il vostro futuro, il 10 marzo alle urne, lo deciderà qualcun altro per voi, in questo caso i tavoli romani del centrodestra”.

