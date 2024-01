REGIONALI: INTERVISTA AL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA, IL PRESIDENTE MARCO MARSILIO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming alle ore 16.30 al presidente della Regione Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, ricandidato per un secondo, e storico mandato alle regionali del 10 marzo, per la coalizione di centrodestra, composta da Fdi, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, lista del presidente e Udc. Suo sfidante del centrosinistra è il professor Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo, ed ex presidente della Tua, la società regionale del trasporto pubblico.

Marco Marsilio, 55 anni, è nato a Roma, da una famiglia di origini abruzzesi, di Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, laureato in Filosofia alla Sapienza ha militato a lungo con Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale ed è stato docente a contratto di Estetica, Museologia e Marketing applicato ai Beni culturali presso l’Università Link Campus.

Consigliere comunale di Roma per tre mandati, dal 1997 al 2008, con Alleanza Nazionale, nel

2008 è stato eletto deputato con il Popolo della liberta, e nel 2013 senatore con Fratelli d’Italia.

Poi l’inaspettata candidatura, a febbraio 2019, a presidente della Regione Abruzzo, e la vittoria con il 48% dei voti e quasi 300.000 voti, contro il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini che ha preso il 31% e del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, che ha ottenuto il 20%. Marsilio è così diventato il primo presidente della Regione di Fratelli d’Italia, quando il suo partito era ancora al 5-6%.

Infine a febbraio 2020 è diventato vicepresidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti europei (Ecr), di cui Fratelli d’Italia fa parte, e nel giugno 2022 è stato eletto presidente del Gruppo Ecr nel Comitato europeo delle Regioni.