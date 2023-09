PESCARA – La Lega e Azione politica sottoscrivono una intesa politica in vista delle elezioni regionali della primavera prossima.

L’ufficializzazione ci sarà domani in una conferenza stampa a Pescara alle ore 16.30 presso la sede della Regione Abruzzo di piazza Unione, alla presenza del segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura, e del presidente di Azione Politica, Gianluca Zelli, imprenditore e amministratore unico della Sgb Humangest holding, che opera nel settore della somministrazione lavoro, formazione e consulenza alle imprese.

Azione politica ha fatto parte della coalizione del centrodestra che ha vinto le elezioni del febbraio 2019, ottenendo 19.446 preferenze, pari al 3,2% ed eleggendo il presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, che però poi si è progressivamente distaccato da Azione Politica per aderire, a fine luglio scorso, a Forza Italia.

La Lega aveva preso nel 2019 ben 165.008 voti, pari al 27,5% eleggendo 10 consiglieri, ma era un altra era politica. Oggi il partito di Matteo Salvini è dato tra il 9% e il 10% e in consiglio regionale ha subito una serie di defezioni che hanno dimezzato il gruppo consiliare.

Subito dopo le elezioni del 2019, Zelli entrò in forte conflitto con il presidente della Regione, Marco Marsilio di Fdi, ricandidato presidente a primavera, “reo” di non aver assegnato un assessorato alla lista. Zelli dunque si dimise da coordinatore regionale e in qualità di commissario di Azione politica fu nominato Angelo D’Ottavio.