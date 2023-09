PESCARA – “Abbiamo trovato subito un accordo perché lavoriamo da anni sul territorio nella stessa direzione e verso gli stessi obiettivi”.

In conferenza stampa a Pescara, presso la sede della Regione Abruzzo di piazza Unione, il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura, e il presidente di Azione Politica, Gianluca Zelli, imprenditore e amministratore unico della Sgb Humangest holding, hanno così ufficializzato l’intesa dei due partiti in vista delle elezioni regionali della prossima primavera.

Presenti in conferenza diversi esponenti politici regionali ed amministratori tra i quali l’assessore regionale Pietro Quaresimale, la consigliera Sabrina Bocchino, il sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, il sindaco di Silvi Andrea Scordella.

“Un’intesa per rafforzare la coalizione di centrodestra: presto ci sarà un tavolo per lavorare su alcuni punti fondamentali a partire dalle infrastrutture, il lavoro, il turismo”, ha sottolineato D’Eramo, che tra le altre cose ha annunciato: “nei prossimi giorni ci saranno anche nuove importanti adesioni. Per ora non vogliamo anticipare nulla, stiamo lavorando e lo continuiamo a fare come nel nostro stile, in silenzio con l’unico obiettivo di costruire qualcosa di importante in Abruzzo”.

Per Zelli, “In questi anni ci siamo sempre stati e oggi abbiamo fatto un accordo politico per il futuro, da un punto di vista di governo e regione questo è un mix perfetto. Tra i temi fondamentali quello dell’occupazione – ha rimarcato Zelli – Basti pensare che nel 2022 gli abruzzesi che hanno cambiato regione per motivi di lavoro sono stati 5.000”.

Azione politica ha fatto parte della coalizione del centrodestra che ha vinto le elezioni del febbraio 2019, ottenendo 19.446 preferenze, pari al 3,2%. La Lega aveva preso nel 2019 ben 165.008 voti, pari al 27,5% eleggendo 10 consiglieri. Oggi il partito è dato tra il 9% e il 10% e in Consiglio regionale ha subito una serie di defezioni che hanno dimezzato il gruppo consiliare.