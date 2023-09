REGIONALI, ITALIA VIVA ABRUZZO: “SI’ A LUCIANO D’AMICO”

L’AQUILA – “Il Coordinamento regionale di Italia Viva, riunitosi nella serata di ieri, ha conferito mandato al coordinatore regionale Camillo D’Alessandro di convergere sulla candidatura del professor Luciano D’Amico quale sintesi di un lungo lavoro portato avanti in questi mesi, uomo di scienza, studio, competenza e di azione, come dimostrato non solo nella sua carriera accademica”.

È quanto esposto in una nota dal coordinamento regionale del partito che fa parte dell’allargata coalizione progressista di “Abruzzo Insieme” che, in vista delle elezioni regionali in programma a marzo, sposa la candidatura di Luciano D’Amico.

Per Italia Viva, come Pd e M5s, quindi, il candidato da contrapporre al presidente Marco Marsilio, di FdI,sarebbe il 63enne docente di economia aziendale, ex rettore dell’Università di Teramo e presidente della Tua, società regionale del trasporto pubblico.

“Italia Viva ricorda che, come annunciato, è al lavoro per la costruzione di una lista dei riformisti abruzzesi, Abruzzo Riformista, insieme a Socialisti e +Europa. La straordinarietà e forse irripetibilità di una coalizione, che supera le divisioni nazionali, esclusivamente per un patto regionale richiede il dovere della generosità, noi lo abbiamo fatto, e passi di lato da parte di tutti, a partire dai nomi autorevoli arrivati sul tavolo, ognuno con caratteristiche diverse, ma che dimostra la pluralità della coalizione di Abruzzo Insieme. A loro va il nostro sincero ringraziamento. Essere all’altezza di stare ‘insieme’ è la fatica della politica”, conclude la nota.