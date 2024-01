REGIONALI: ITALIA VIVA REPLICA A TANCREDI, “APPELLO DA DISPERATI, DI SABATINO FUORI DA PARTITO”

TERAMO – “Comprendiamo le difficoltà di Paolo Tancredi nel fare la lista, ma non c’è nessuna area di Italia Viva che sostiene Dodo Di Sabatino, che è fuori dal partito di Italia Viva dopo aver deciso di sostenere la coalizione forse guidata da Marco Marsilio, visto che ad oggi non ha ancora ricevuto l’investitura della coalizione e della Lega”.

Lo scrive in una nota Luciano Monticelli, presidente provinciale di Italia Viva a Teramo, in merito alle dichiarazioni rilasciate in un’intervista ad AbruzzoWeb da Paolo Tancredi, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, oggi coordinatore regionale di Noi moderati (Qui il link).

“Lo stesso Di Sabatino il 5 novembre dello scorso anno è uscito dal partito – sottolinea Monticelli – L’appello per mezzo stampa di Tancredi all’Udc, è un atto di disperazione che svela, in un sol colpo, che né Noi Moderati, né l’Udc riescono a fare le liste Insomma un autogol”.