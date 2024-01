REGIONALI: LA PRECISAZIONE DI WILLIAM GIORDANO, “NON SONO ISCRITTO A SINISTRA ITALIANA”

L’AQUILA – “Negli ultimi articoli si evince che io sia in quota Sinistra Italiana, questo non è effettivamente vero, non sono mai stato iscritto in quel partito e il rispetto che ho di quella comunità politica di impone di fare questa precisazione”.

Questa la precisazione di William Giordano, candidato nella lista dei progressisti nella provincia dell’Aquila, alle elezioni regionali del 10 marzo, all’articolo di oggi di Abruzzoweb.

LA PRECISAZIONE

Gentile Direttore Gentile redazione

Buongiorno, sono William Giordano.

Vi scrivo in merito agli ultimi articoli della vostra testata nei quali sono citato, vi scrivo solamente per fare alcune precisazioni che io ritengo necessarie, in merito agli ultimi articoli che avete fatto sulle elezioni regionali.

Negli ultimi articoli si evince che io sia in quota Sinistra Italiana, questo non è effettivamente vero, non sono mai stato iscritto in quel partito e il rispetto che ho di quella comunità politica di impone di fare questa precisazione.

Secondo, negli articoli c’è scritto che io sia neolaureato, anche questo non è vero, ho preso la laurea triennale il 26 luglio 2021 e prenderò la laurea specialistica fra qualche mese.

Lo spirito di questa mia lettera ovviamente non vuole essere assolutamente polemico ma totalmente collaborativo nei vostri confronti.

Considero la testata di Abruzzoweb un caposaldo dell’informazione locale e ho stima di tutta la redazione.