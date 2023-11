L’AQUILA – La segretaria del Pd Elly Schlein sarà all’Aquila giovedì 30 novembre a sostegno del candidato per il centrosinistra alla Presidenza della Regione Luciano D’Amico.

L’appuntamento è alle 18.30, all’Auditorium del Parco.

Schlein è il primo “big” che arriva in Abruzzo in vista delle elezioni regionali in programma a marzo, che vedranno D’Amico sfidare il centrodestra guidato dal ricandidato presidente Marco Marsilio, di FdI, in cerca del secondo mandato.