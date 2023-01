REGIONALI LAZIO: FIGLIO DI REMO GASPARI SI CANDIDA IN CIVICA CENTRODESTRA PER ROCCA PRESIDENTE

CHIETI – Achille Lucio Gaspari, figlio del già ministro abruzzese della Democrazia cristiana Remo Gaspari, e negli ultimi giorni noto alla cronaca per uno scontro avuto con il leader di Azione Carlo Calenda, decide di scendere in campo e lo fa accanto al candidato presidente del centrodestra della regione Lazio Francesco Rocca nella lista civica ‘Francesco Rocca Presidente’ .

“Mio padre – dichiara Gaspari in una nota – ha dedicato gran parte della sua vita al miglioramento delle condizioni dei cittadini più bisognosi. Grazie a questo esempio, ho deciso di servire i più fragili cioè i malati. Sono perciò diventato medico, e quindi chirurgo, per curare chi aveva più necessità. Ho svolto una intensa attività di ricerca scientifica per migliorare la qualità delle cure e mi sono dedicato all’insegnamento per trasmettere le mie conoscenze alle giovani generazioni”.

E continua “Francesco Rocca viene dalla società civile, è stato infatti Presidente della Croce Rossa Italiana e il senso della sua scesa in campo è quello di migliorare le condizioni di vita e di cura dei cittadini del Lazio. La Lista Civica Rocca ha dunque il chiaro scopo di accogliere i contributi che provengono dalla società civile e la mia esperienza in campo medico, sanitario e universitario, ho deciso di metterla al servizio di questo progetto dando il mio strutturato contributo e offrendo un impegno costante ed efficace al tessuto organizzativo della Regione Lazio, al fine di essere utile ai legittimi interessi della popolazione di questa splendida regione” conclude Achille Gaspari.

Achille Lucio Gaspari è nato a Roma nel 1946. Specialista in Chirurgia Generale e in Chirurgia del cuore e dei grossi vasi. Diventa poi Professore associato di Microchirurgia all’Università La Sapienza di Roma, Professore di Chirurgia Generale all’Università di Chieti, Professore di Clinica Chirurgica all’Università Tor Vergata di Roma.

Presidente inoltre di numerose Società Scientifiche italiane e straniere tra cui la European Society of Surgery e la Governor of American College of Surgery. E’ stato tra i pionieri della Microchirurgia, della chirurgia mini invasiva e dei progressi nella tecnologia chirurgica e robotica. Ha un master di Secondo Livello in Economia Sanitaria.

Ha eseguito circa 15.000 interventi chirurgici e i suoi lavori sono citati in 5.000 trattati scientifici in tutto il mondo. Infine, è Commendatore della Repubblica Italiana e Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno, Città del Vaticano.