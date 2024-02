REGIONALI: “LE AREE INTERNE MERITA DI PIU'”: STRAFALCIONE IN MANIFESTO ELETTORALE DI ZAFFIRI

PESCARA – “Le aree interne merita di più”: questo lo strafalcione che campeggia nei manifesti elettorali di Antonio Zaffiri, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo per Forza Italia, ex presidente della Provincia di Pescara ed ex sindaco di Collecorvino. Non discutibile il messaggio che si intende veicolare, da parte di un politico e amministratore di grande esperienza, autentico rappresentante delle aree interne, ma anche la grammatica e la sintassi, ad esser pignoli, meriterebbero di più.