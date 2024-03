REGIONALI: LE INTERVISTE IN ESCLUSIVA DEI LEADER POLITICI NAZIONALI AD ABRUZZOWEB

L’AQUILA – I grandi temi della politica nazionale, dall’economia al lavoro, passando per la geopolitica, il sociale, il turismo e le aree interne, con al centro ovviamente, le elezioni regionali del 10 marzo in Abruzzo, che vedono sfidarsi il presidente uscente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, per la coalizione del centrodestra, e il professor Luciano D’Amico, alla guida del campo largo del centrosinistra.

Questi i temi delle interviste ai leader nazionali dei partiti in campo realizzate da Abruzzoweb, che saranno pubblicate da oggi fino a venerdì 9 marzo, ultimo giorno di campagna elettorale, prima del silenzio, in attesa dell’apertura dei seggi.