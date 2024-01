REGIONALI: LEGA, FRANCESCA PERSIA INAUGURA SEDE ELETTORALE A TERAMO

TERAMO – Oltre 500 persone questa mattina a Teramo hanno partecipato all’inaugurazione della sede elettorale di Francesca Persia, candidata alle prossime elezioni regionali nella lista della Lega.

Tante le presenze istituzionali, dal sottosegretario all’agricoltura Luigi D’Eramo, che è anche coordinatore regionale della Lega, ad altri tre candidati: l’assessore Pietro Quaresimale, Simona Cardinali e Benigno D’Orazio.

Inoltre ci sono state le presenze del Presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo e del Sindaco di Montorio al Vomano Fabio Altitonante e quello di Campli, Federico Agostinelli.

“E’ un bell’inizio di campagna elettorale – ha detto la Persia -. Sono contenta di questa partecipazione che sinceramente non mi aspettavo così folta. Una risposta positiva che mi da forza e coraggio per affrontare questa avventura con la Lega che ringrazio per la candidatura che mi è stata offerta. Questa sede non è solo un comitato elettorale ma un posto dove incontrarsi, soprattutto per i giovani, che vogliono riunirsi per discutere e parlare ma anche per qualunque altro motivo anche pratico. Ho scelto di candidarmi per dare forza a un territorio, quello della nostra provincia, che sta segnando il passo”.

“Bisogna ridare forza alle aree interne attraverso le possibilità di lavoro per i giovani e un miglioramento della rete viaria, un tema questo che mi appassiona in maniera particolare, bisogna risolvere i problemi dei comuni della costa per dare un maggiore impulso al turismo, e restituire al capoluogo la sua centralità – ha proseguito Persia -. La mia sarà la voce di quei territori che, fino ad oggi, sono ancora alle prese con le difficoltà del terremoto, soprattutto le zone pedemontane che hanno subìto parecchi danni e hanno bisogno di ripartire dopo anni. Mi candido anche per rafforzare e migliorare l’offerta sanitaria nel teramano. Un nuovo ospedale di secondo livello è indispensabile così come continuare a dare forza alle strutture periferiche. Sono convinta che gli elettori hanno capito che questi cinque anni di governo del centrodestra non sono passati invano e torneranno a darci fiducia anche per il prossimo quinquennio”.