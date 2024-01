REGIONALI: LEGA, INAUGURATO IL COMITATO ELETTORALE DI MARCELLO ANTONELLI

PESCARA – “Oggi inizia una nuova avventura, che non vuole essere una fuga dalla città e dai compiti che ho assunto nel ruolo di Presidente del Consiglio comunale di Pescara, ma una occasione per rilanciare il territorio e migliorare nella continuità”.

Così Marcello Antonelli, candidato per la Lega alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo, ha salutato questo pomeriggio i tanti cittadini, amici, autorità, intervenuti all’inaugurazione del Comitato elettorale in via Parini a Pescara.

“L’inizio della competizione elettorale – ha spiegato Antonelli– per molti è un punto di partenza. Per me, invece, è un punto di sintesi di quanto fatto finora. La sfida che ci attende riguarda l’atterraggio dei fondi del Pnrr e dei Fondi di Coesione, risorse fondamentali per migliorare le condizioni economiche e sociali di questa regione. Tutto questo in continuità con quanto fatto dalla Giunta del presidente Marco Marsilio, che ha lavorato bene, pur in tempi e in condizioni estremamente difficili, come quelle legate alla pandemia. La politica del fare continuerà ad assere il filo rosso della mia attività, la costante quotidiana del mio impegno”.

Tra i tanti, a salutare Marcello Antonelli, il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio de Martinis, il sottosegretario per l’Agricoltura, Luigi d’Eramo e il presidente della Regione, Marco Marsilio.

“Quella di Marcello Antonelli – ha detto il Governatore – è stata una candidatura attesa, voluta e apprezzata, perché è una persona estremamente valida, con una solida esperienza amministrativa. Abbiamo la possibilità di dare continuità al nostro lavoro, che ha permesso all’Abruzzo di avere un ruolo a livello nazionale e internazionale. Abbiamo i conti in ordine e il riconoscimento del nostro valore da parte del Governo nazionale. Dunque, ci troviamo di fronte a una incredibile occasione, dare con due legislature e dieci anni di governo, la giusta importanza all’Abruzzo, facendo emergere i frutti del lavoro fatto fino a questo momento e valorizzando fino in fondo le grandi potenzialità di questo territorio”