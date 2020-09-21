REGIONALI: LIGURIA, EXIT OPINIO RAI, TOTI AL 51-55 PER CENTO

ROMA – In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%
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