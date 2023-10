REGIONALI: L’IMPRENDITORE DI CAMPLI PRESENTA A LANCIANO SUA CANDIDATURA CON LA LEGA, DIRETTA

LANCIANO – L’imprenditore Donato Di Campli, già procuratore sportivo, che tra le altre cose è anche attuale presidente dell’Ente Fiera di Lanciano, ufficializzerà oggi alle ore 11 la sua candidatura con la Lega alle prossime elezioni regionali del 10 marzo. L’appuntamento è al mercato coperto di Lanciano. Al suo fianco ci sarà tutto lo stato maggiore regionale e provinciale del partito.

Personaggio di spicco del territorio frentano, proprietario di alcune delle strutture ricettive più gettonante lungo la Costa dei Trabocchi, Di Campli è da sempre vicino al centrodestra e in particolare alla Lega, partito con il quale scenderà in campo, per le elezioni in programma a marzo 2024, a sostegno del ricandidato presidente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia.