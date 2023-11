REGIONALI: LISTA DI NOI MODERATI, DOMANI TOUR ABRUZZESE DI LUPI E TANCREDI

PESCARA – La civica di centrodestra Futur-A e Noi Moderati annunciano per la giornata di domani il primo tour abruzzese di Maurizio Lupi, segretario nazionale di Noi

Moderati, che sarà accompagnato da Paolo Tancredi, segretario regionale, in una serie di incontri per il territorio. Tema della visita, la costituzione della lista dei Moderati nella coalizione del centrodestra alle regionali del 10 marzo.

Alle ore 10:30 è prevista la visita istituzionale al Comune di Avezzano con l’incontro con il sindaco Giovanni Di Pangrazio e gli amministratori del territorio.

Alle 15:00 a Pescara, incontro con i dirigenti locali di Noi Moderati. La giornata si chiuderà a Silvi, dove in Municipio, ci sarà un incontro con il Sindaco e la Giunta, successivamente, al ristorante Costa Verde incontro conviviale con amministratori e simpatizzanti.