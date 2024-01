REGIONALI: LISTE CENTROSINISTRA, ITALIA VIVA AI FERRI CORTI CON D’AMICO, VENERDI’ RIUNIONE RENZIANI

CHIETI – “È stato convocato dal presidente regionale di Italia Viva, Camillo D’Alessandro per venerdì 19, in via d’urgenza, il coordinamento regionale del partito. Oggetto della convocazione: elezioni regionali, e determinazioni”.

Altro non si dice nello stringatissimo comunicato stampa diramato questa mattina, ma da quanto si apprende le “determinazioni” potrebbero essere clamorose, visto che è orami scontro tra l’ex deputato e coordinatore dei renziani d’Abruzzo e il candidato presidente della coalizione di centrosinistra, Luciano D’Amico, alle elezioni del 10 marzo.

Oggetto del contendere è la composizione ancora in fieri della lista civica degli amministratori, espressione di Polis 305, varata dal sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, che si affiancherà a quella del Partito democratico, di M5s, di Azione, dei Progressisti e appunto alla lista dei Riformisti con Italia viva assieme a Socialisti e +Europa. Mentre è in forse una settima lista, quella del presidente.

In questa lista civica di amministratori, lamenta però D’Alessandro, c’è l’intenzione di candidare nel suo collegio chietino l’ex sindaco di Lanciano Mario Pupillo, che farebbe però concorrenza ritenuta “scorretta” nello stesso bacino di voti di D’Alessandro anche lui in corsa, e lo stesso avviene in provincia di Teramo, dove per Italia viva è pronto a candidarsi l’ex consigliere regionale Luciano Monticelli, provincia dove sono state già ufficializzate nella civica le candidature di Vincenzo Di Marco, ex sindaco di Castellalto e del vicesindaco di Teramo, Giovanni Cavallari.

In generale i renziani accusano che la civica sta diventato una sorta di Partito democratico bis.

A Pescara infatti si rafforza l’ipotesi di un ritorno nell’agone dell’ex assessore regionale e ora consigliere comunale Marinella Sclocco. In più dovrebbe candidarsi in questa lista il segretario provinciale della Uil-Funzione pubblica. Antonio Ginnetti, che non ha trovato posto nella lista del Pd in provincia dell’Aquila, e segnatamente nell’area marsicana. Sarà in corsa anche il consigliere regionale Uscente di Legnini presidente, Americo Di Benedetto.