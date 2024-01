REGIONALI: LO SPOT DI DONATO DI CAMPLI ARRIVA A NEW YORK SU BILLBOARD A TIMES SQUARE

LANCIANO – Il più grande “billboard” dell’iconica Times Square di New York per un breve spot che trasmette il logo e il claim “Donato Di Campli per l’Abruzzo”, un appello al voto dalla Grande Mela in vista delle elezioni regionali in programma il 10 marzo.

È la particolare iniziativa del noto imprenditore frentano, candidato con la Lega, già presidente di Lancianofiera, incarico lasciato proprio di recente entrate in politica, nonché ex procuratore sportivo del calciatore Marco Verratti.

Di Campli, tra le altre cose proprietario del Supporter che comprende diversi locali lungo la Costa dei Trabocchi, ha pubblicato sui social il video dello spot trasmesso dal cuore della metropoli.

“È stato un mio amico in viaggio a New York ad informarmi di questa opportunità e subito ne sono stato entusiasta”, spiega Di Campli

Tramite l’app dell’azienda TSX entertainment, infatti, è possibile trasmettere 15 secondi di contenuto, per soli 40 dollari.

“Sto ricevendo tantissimi apprezzamenti in questi giorni e il video pubblicato, in pochissimo tempo, è già arrivato a oltre 24mila visualizzazioni. È davvero bello, in qualche modo, essere a Times Square”.

Come si legge sulla Gazzetta del Pubblicitario: “Times Square è senza dubbio uno dei più luoghi iconici della pubblicità. I suoi schermi vengono visti da circa 360 mila persone ogni giorno e sono tra i più condivisi in rete. Trovarsi lì significa per molti brand ‘avercela fatta'”.