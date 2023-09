L’AQUILA – Ad una settimana dall’investitura, domani mercoledì 27 settembre il candidato presidente della Regione alle elezioni di marzo, Luciano D’Amico, si presenterà ufficialmente agli abruzzesi con una conferenza stampa a Pescara, alle 10.30 nella sala Favetta presso il Museo delle Genti d’Abruzzo.

Il 63enne docente di Economia aziendale, ex rettore dell’Università di Teramo ed ex presidente della Tua, la società regionale del trasporto pubblico è sostenuto sostenerlo la coalizione di Abruzzo insieme, composta da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Italia viva che correrà insieme a Socialisti e + Europa, e ancora Demos, Sinistra Italiana, Articolo uno ed Europa verde, e i civici di Polis, dopo un mese di tira e molla e trattative frenetiche si è dunque ricompattata e a sfidare il candidato del centrodestra, il presidente uscente Marco Marsilio di Fratelli d’Italia.

Fuori dalla coalizione, ameno per ora la sola Azione, del segretario regionale e deputato Cesare Sottanelli che ora si è chiuso in silenzio stampa, dopo aver spaccato il fronte cercando di imporre come candidato di tutta la coalizione, l’ex parlamentare e consigliere regionale Carlo Costantini.

Ieri D’Amico è intervenuto all’assemblea regionale di Italia Viva e queste sono state le prime parole pronunciate da candidato: “Serve un grande impegno per liberare il potenziale della nostra Regione e restituirle lo sviluppo e la crescita che merita. Ho ricevuto tanto dalle istituzioni democratiche, mi candido per restituire tutto il mio impegno, la mia passione, per fare accadere una nuova stagione di diritti, di sviluppo, di occasioni, per fare accadere fatti nuovi perché tutto sta cambiando”.