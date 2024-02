REGIONALI: LUISA TAGLIERI PRESENTA CON STEFANIA CRAXI “FORZA ITALIA, LA CASA DEI RIFORMISTI”

L’AQUILA – La candidata al Consiglio regionale Luisa Taglieri, nella suggestiva cornice di Palazzetto dei Nobili all’Aquila, situato in Piazza Santa Margherita, il 29 febbraio alle 16.30, presenterà alla cittadinanza il progetto politico “Forza Italia, La Casa dei Riformisti”.

Interverranno la senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, l’onorevole Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, il coordinatore provinciale FI Gabriele De Angelis, il coordinatore cittadino FI Stefano Morelli e la stessa Luisa Taglieri.

“Sono lieta di annunciare questo grande evento che si svolgerà nel nostro Abruzzo”, afferma Luisa Taglieri. “In Forza Italia ho ritrovato la famiglia riformista liberale alla quale appartengo da sempre e pertanto sono orgogliosa di far parte di un partito in cui si respirano i nostri valori, dove ho risentito il profumo di libertà, di giustizia sociale, di pari opportunità e di Europa”, scrive in una nota Taglieri che invita tutta la cittadinanza a partecipare.