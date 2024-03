REGIONALI: LUPI A PESCARA DOMANI CON GLI ALTRI LEADER DEL CENTRODESTRA E POI A SILVI

PESCARA -Il Presidente di Noi Moderati, On. Maurizio Lupi, martedi 5 marzo alle ore 18:00, a Pescara, parteciperà, insieme agli altri leader nazionali dei partiti dalla colazione di centro destra e alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, On. Giorgia Meloni, all’evento a sostegno del Presidente della Regione Abruzzo e ricandidato, Marco Marsilio.

A seguire, alle ore 19:00, si recherà a Silvi, all’Abruzzo Marina Hotel, per un incontro elettorale di Beta Costantini, assessore al comune di Silvi e candidata nella lista di Noi Moderati, nella provincia di Teramo. Agli incontri, il Presidente Lupi, sarà accompagnato dal Coordinatore regionale di Noi Moderati in Abruzzo, On. Paolo Tancredi.