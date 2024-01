PESCARA – Questo pomeriggio, in conferenza stampa, in una gremita Sala Consiliare del Comune di Pescara, il Movimento 5 Stelle ha presentato la propria squadra a sostegno del Candidato Presidente, Luciano D’Amico.

Presenti, oltre a D’Amico, anche il coordinatore regionale Gianluca Castaldi, la senatrice Gabriella Di Girolamo, la deputata Daniela Torto e la coordinatrice M5S della provincia di Teramo Simona Astolfi.

Una squadra, quella del Movimento 5 stelle, composta da cittadini che si affacciano per la prima volta alla politica, ma anche da volti già conosciuti al M5S abruzzese. Presenti, infatti, tre dei cinque consiglieri regionali della scorsa legislatura: Francesco Taglieri, Giorgio Fedele e Barbara Stella, rispettivamente candidati nelle province di Chieti, L’Aquila e Pescara. Mentre Pietro Smargiassi e Domenico Pettinari non sono tra i candidati per il vincolo dei due mandati, previsto dal regolamento del M5S.

Tra i già portavoce, candidati a sostegno di Luciano D’Amico, troviamo anche Erika Alessandrini, capogruppo M5S al Comune di Pescara e Attilio D’Andrea, già assessore M5S al Comune di Sulmona.

Nella provincia di Teramo sono quattro i volti noti nel panorama M5S, Margherita Trifoni, Santino Ferretti, Riccardo Straccialini, e Rosaria Ciancaione.

“La nostra squadra – commenta il coordinatore regionale Gianluca Castaldi – è composta da donne e uomini liberi, che hanno deciso di mettere a disposizione della comunità il loro sapere e le loro esperienze. E saranno garanzia di un percorso amministrativo nuovo, tracciato dai valori che da sempre ci contraddistinguono: trasparenza, legalità, giustizia sociale e perseguimento del bene comune. Su questo ultimo aspetto siamo assolutamente convinti che Luciano D’Amico rappresenti la miglior scelta per i cittadini abruzzesi e per il Movimento 5 Stelle, che appoggia una persona perbene, di indiscusso valore e preparazione e che farà molto bene per l’Abruzzo”.

Alle parole del Coordinatore Castaldi seguono quelle del candidato Presidente Luciano D’Amico

“Il Movimento 5 Stelle ha un ruolo importantissimo all’interno della coalizione. Porta nella squadra del fronte progressista la propria identità e la propria maturità amministrativa e rappresenta un’ulteriore garanzia di ascolto delle istanze dei territori e di vicinanza ai cittadini abruzzesi. Il nostro programma è scritto dal basso, con la partecipazione della società civile e dei singoli cittadini. E dopo anni di indifferenza alle reali esigenze degli abruzzesi, oggi con il M5S si rende ancora più chiaro il percorso di questa coalizione, che mette al centro i bisogni del territorio e di chi lo abita. Sono molto contento che il Movimento 5 Stelle sia nel Patto per l’Abruzzo con un ruolo di assoluto rilievo. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina nella storia della nostra Regione”.

CANDIDATI M5S A SOSTEGNO DI LUCIANO D’AMICO

PROVINCIA DELL’AQUILA

Giorgio Fedele, CONSIGLIERE REGIONALE USCENTE

Monia Stornelli, INFERMIERA

Attilio D’Andrea, EX ASSESSORE COMUNE DI SULMONA

Simona Sisi, COMMESSA FARMACEUTICA

Massimo Di Giambattista, OPERAIO SPECIALIZZATO

Simonetta De Felicis, GIÀ CONSIGLIERA COMUNALE DI LUCOLI

Eugenia Salvatore, GIÀ PRESIDENTE ASSOCIAZIONE “UNA FORESTA PER AMARENA”

PROVINCIA DI CHIETI

Francesco Taglieri Sclocchi, CONSIGLIERE REGIONALE USCENTE

Isidoro Gianluca Malandra, AVVOCATO

Di Pompo Lorenzo, FUNZIONARIO VIGILANZA IN PENSIONE

Graziella La Rovere, INSEGNANTE IN PENSIONE

Lorella Ferrara, SOCIOLOGA E ASSESSORE CIVICO

Antonella Ventura, AVVOCATO

Marco De Luca, OPERAIO SPECIALIZZATO

Umberto Mazziotti, ISPETTORE NAVALE

PROVINCIA DI PESCARA

Barbara Stella, CONSIGLIERE REGIONALE USCENTE

Barbara Vicaretti, AVVOCATO

Erika Alessandrini, CONSIGLIERE COMUNALE PESCARA

Daniele Caruso, VIGILE DEL FUOCO

Carlo Madeo, INGEGNERE AMBIENTALE – BIOTECNOLOGO

Domenico Arces, INGEGNERE E MANAGER

Berardo Di Giandomenico, FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROVINCIA DI TERAMO

Margherita Trifoni, GIA’ AVVOCATO

Rosaria Ciancaione, DIRIGENTE PUBBLICO

Antonella Petrella, CONSIGLIERA CDA AREA MARINA PROTETTA DEL CERRANO

Giovanni Cianci, MEDICO ONCOLOGO

Riccardo Straccialini, INSEGNANTE

Santino Ferretti, INGEGNERE E

INSEGNANTE

Mauro Di Felice, SEGRETARIO COMUNALE IN ENTI LOCALI