REGIONALI: MAGNACCA (FDI), “CONCRETEZZA, VISIONE, OTTIMISMO E MASSIMA ATTENZIONE A POLO AUTOMOTIVE”

CHIETI – “La mia aspirazione è portare in Consiglio regionale un’attitudine alla concretezza, alla capacità di visione e all’ottimismo, che è fondamentale assieme al coraggio per raggiungere grandi risultati”.

Esordisce così, nell’intervista streaming, Tiziana Magnacca presidente del Consiglio comunale di San Salvo, ed ex sindaco, candidata alle elezioni regionali del 10 marzo per Fratelli d’Italia nel collegio provinciale di Chieti.

Tra le priorità di Magnacca, come quasi scontato, il polo automotive, che rappresenta uno dei polmoni economici dell’intero Abruzzo, e che spiega la candidata “sta vivendo una fase problematica, dovuta ai grandi mutamenti in corso nell’economia globale. A maggior ragione dobbiamo proseguire, come ha già fatto la giunta del presidente Marco Marsilio, ad investire sulle infrastrutture, sul collegamento ferroviario, stradale e navale, sulla realizzazione della Zes, che comporta anche agevolazioni fiscali e la sburocratizzazione. I nostri imprenditori non sono questuanti, non chiedono finanziamenti a fondo perduto, ma vogliono essere messi nelle condizioni di lavorare in modo ottimale. Da questo punto di vista sono importanti anche le manutenzioni delle aree industriali, in particolare per quanto riguarda la viabilità e l’illuminazione, ed altri servizi, fondamentale è il collegamento internet 5G”.

Ma non solo, “prioritario per il territorio che rappresento è anche l’agricoltura, che rappresenta un’eccellenza, ma che ha bisogno di un ulteriore impulso, grazie a innovazione e nuove tecnologie e poi c’è il turismo, che non deve essere solo quello della costa, che già esprime numeri molto importanti, occorre sviluppare quello della montagna, delle aree interne, il turismo lento ed emozionale, in un’ottica di rete e connessione con quello balneare”.

Afferma infine Magnacca: “avevo esordito parlando di concretezza, ebbene, vorrei ricordare il successo rappresentato dall’aver favorito l’insediamento nel nostro territorio di Amazon, che garantisce oggi i mille posti di lavoro a tempo indeterminato pattuiti con l’amministrazione regionale e comunale, che arrivano a 1.300 nei periodi di picco. Non è un caso che anche grazie ad Amazon, San Salvo è risultata essere la seconda città in Abruzzo in termini di crescita di prodotto interno lordo e popolazione, due indicatori che vanno sempre di pari passo”.