REGIONALI: MAGNACCA (FDI) INCONTRA SABATO GLI ELETTORI A SAN SALVO CON MARSILIO E SIGISMONDI

SAN SALVO –Tiziana Magnacca, candidata al Consiglio regionale d’Abruzzo per la lista Fratelli d’Italia, incontrerà cittadini ed elettori sabato 17 febbraio alle ore 18:00 nel Palazzetto dello Sport in via Magellano a San Salvo Marina nel chietino.

Interverranno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il senatore Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sindaci e amministratori locali.

“In questi primi giorni di campagna elettorale ho incontrato, nei paesi che ho già visitato, migliaia di cittadini che mi stanno confortando nella mia decisione di candidarmi alla Regione. La mia esperienza di amministratore locale è per loro garanzia di affidabilità e di conoscenza delle esigenze di questo comprensorio. Un impegno comune con gli elettori per avviare con loro un dialogo quotidiano e continuo”, dichiara Tiziana Magnacca.