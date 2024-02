REGIONALI: MARCOZZI (FI), “RIFORMA CENTRI E REDDITO LIBERTA’ RISPOSTE CONTRO VIOLENZA DI GENERE”

CHIETI – “In questa legislatura del centrodestra molto è stato fatto contro la violenza di genere, e le mie proposte hanno trovato piena condivisione, con l’approvazione del reddito di libertà per le donne vittime non indipendenti economicamente, e ancora con la riforma, attesa da 18 anni, dei Centri antiviolenza e delle case rifugio”.

Così nell’intervista ad Abruzzoweb, Sara Marcozzi, consigliera regionale uscente e candidata di Forza Italia alle regionali del 10 marzo, nel collegio provinciale di Chieti. Marcozzi, alla sua seconda legislatura, è stata per due volte candidata presidente di Regione, e poi capogruppo del Movimento 5 stelle, per poi decidere di passare con Forza Italia.

“Con la riforma – spiega Marcozzi – andiamo a diminuire la burocrazia per i centri antiviolenza, che dovevano ogni anno presentare progetti e partecipare a bandi per sostenersi. Ora invece ci sarà un albo regionale per i centri con determinati requisiti, e viene reso strutturale l’aumento di 150 mila euro di budget che porta complessivamente la dotazione a 300.000 euro. Ci sarà d’ora in poi una programmazione triennale e questo farà sì che questi importanti strutture potranno mettere in campo progettualità di lungo periodo ed avere maggiore tranquillità e stabilità”.

Aggiunge Marcozzi: “passi importanti su questo fronte, che per me è prioritario, ne sono stati dunque fatti, ma bisogna proseguire, perché aspetto fondamentale è anche quello di garantire alle donne le pari opportunità, intese soprattutto come parità salariale, e come possibilità di andare a lavorare anche se si è madri. Io ho una figlia di tre anni e probabilmente se non fossi diventata madre dopo essere stata eletta in consiglio regionale, non avrei avuto la possibilità di dedicarmi all’attività politica”.

Allargando lo sguardo alla competizione regionale, afferma Marcozzi: “sono convinta che Forza Italia farà un bel risultato, perché il partito è quello che più di ogni altro ha garantito maggiore pragmaticità. Sono certa che a vincere sarà ancora una volta il centrodestra, perché le persone hanno capito che è importante dare una continuità amministrativa, con la possibilità di portare a termine progetti già iniziati. Personalmente posso confermare che anche quando ero sui banchi dell’opposizione con il Movimento 5 stelle, ho sempre riscontrato ascolto e attenzione per le mie proposte da parte della maggioranza di centrodestra, grazie anche al grande lavoro di mediazione svolto dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Ben diversa invece era la situazione nella precedente legislatura, di totale chiusura, quando ero all’opposizione della maggioranza di centro-sinistra di Luciano D’Alfonso”.

LA DIRETTA