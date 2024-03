REGIONALI: MARIA ASSUNTA ROSSI, LA DONNA PIU’ VOTATA NELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

L’AQUILA – “La competizione elettorale in Abruzzo ha visto emergere una nuova figura di spicco nel panorama politico: Maria Assunta Rossi, candidata nella lista di Fratelli d’Italia per la provincia dell’Aquila, si è distinta raggiungendo un consenso straordinario”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene aggiunto: “Un risultato che va oltre le aspettative e che ha consentito alla candidata di Pratola Peligna di conquistare il terzo posto nella lista dei candidati consiglieri regionali abruzzesi in quota FdI per la Provincia dell’Aquila. Il dato che rende questo risultato ancora più importante, sono i 5.491 elettori che hanno deciso di appoggiare Maria Assunta Rossi a questa elezione, diventando la più votata candidata femminile nella provincia aquilana”.

“Il suo successo – si legge ancora nella nota – è stato il frutto di un lavoro politico intenso e trasversale, che ha saputo coinvolgere una vasta gamma di sostenitori. Alla sua prima esperienza politica è riuscita a raccogliere consensi importanti in tutta la provincia. Esperienza importante è sicuramente la vita professionale con 8 anni di gestione amministrativa nel settore bancario, dove ha ricoperto il ruolo di Presidente della BCC di Pratola Peligna, guadagnandosi il rispetto e il sostegno di numerosi amici e alleati.

“Adesso, la comunità attende fiduciosa il proseguimento del lavoro del presidente Marco Marsilio, rieletto per la seconda volta, un traguardo storico mai raggiunto prima d’ora, certa che il suo impegno continuerà a guidare la nostra regione verso nuovi successi e sviluppi positivi”.

“Voglio augurare un grande in bocca al lupo a tutte le consigliere e i consiglieri eletti in questa tornata elettorale, sono certa che il supporto che verrà offerto al presidente Marsilio contribuirà a far crescere sempre più il nostro amato Abruzzo”, aggiunge Rossi.