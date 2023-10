REGIONALI: MARIO COLANTONIO CANDIDATO DELLA LEGA IN PROVINCIA DI CHIETI

CHIETI – Si è tenuta questa mattina a Chieti presso il Gran Caffè Vittoria la conferenza stampa organizzata dalla Lega Salvini per la presentazione del Candidato al Consiglio Regionale dell’Abruzzo per la Città di Chieti. Dal presidente regionale della Lega Salvini Luigi D’Eramo, dell’onorevole Alberto Bagnai sono stati illustrati i motivi della scelta del candidato Mario Colantonio, capogruppo al Comune di Chieti, “apprezzabile per la sua consolidata esperienza amministrativa di oltre 30 anni di costante impegno sul territorio di Chieti e della Provincia intera, la capacità di essere sempre disponibile a dare voce alle problematiche dei Cittadini e con la certezza che potrà rilanciare le grandi potenzialità della Città capoluogo”.

Il Commissario Provinciale della Lega Maurizio Bucci ha annunciato altre imminenti presentazioni di candidati alla Regione per il territorio Provinciale di Chieti.

Presenti militanti ed amici ed in particolare Colantonio ha tenuto a ringraziare i colleghi consiglieri comunali Fabrizio Di Stefano, Liberato Aceto ed Emma Letta per la loro grande vicinanza dettata ancor prima da una consolidata amicizia e da una condivisione di ideali che li tiene saldamente uniti e che oggi li connota come il gruppo consigliare più numeroso al Comune di Chieti, segno di armonia ma soprattutto di lealtà e fedeltà politica.

I temi della campagna elettorale impregnati sulle tante problematiche da risolvere per la Città di Chieti e per il restante territorio Provinciale ,saranno messi a fuoco nella intensa campagna elettorale che si concluderà con il voto di marzo 2024.