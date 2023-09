REGIONALI, MARSILIO: “ANCORA NESSUNA DECISIONE UFFICIALE SU DATA”

L’AQUILA – “Non è stata ancora presa alcuna decisione ufficiale sulla data delle prossime elezioni regionali. L’interlocuzione e la riflessione sono ancora in corso e per quanto sia nelle intenzioni del presidente della Regione, Marco Marsilio, in accordo con il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, rispettare il più possibile la scadenza naturale e quindi fissare nel mese di marzo le elezioni, questa data non è stata ancora stabilita”.

È quanto si legge in una nota dell’Ufficio stampa del presidente della Regione nella quale viene aggiunto: “Non vi è peraltro alcuna urgenza di doverlo fare nei prossimi giorni, in relazione alle esigenze manifestate da alcuni sindaci di conoscere il termine entro quale andarsi a dimettere per poter competere alle elezioni, perché 120 giorni dalla scadenza naturale della legislatura, prevista a marzo, cadono a novembre inoltrato”.