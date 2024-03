PESCARA – “Clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale sul canale ‘Nove’. È andato in onda ieri sera durante la trasmissione ‘Accordi & Disaccordi’ condotta da Luca Sommi, un comizio condito di calunnie di Marco Travaglio, seguito a ruota dal giornalista Andrea Scanzi. In particolare Travaglio, noto diffamatore seriale più volte condannato per questo reato, mi ha calunniato descrivendomi, insieme a mia moglie, come indagato e condannato in primo grado per un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai stato né indagato né tantomeno condannato”.

Lo fa sapere in una nota il presidente uscente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ricandidato con il centrodestra alle regionali che si tengono oggi in Abruzzo.

“Non si è mai assistito ad una cosa del genere in occasione di una tornata elettorale – osserva Marsilio -, a otto ore dall’apertura dei seggi. Ho già dato mandato al mio legale per tutelare me e la mia consorte sia in sede penale che civile (oltre che segnalare all’Agcom la violazione del silenzio elettorale). Solo pochi giorni fa avevo smentito questa notizia falsa e diffamatoria già pubblicata dal quotidiano ‘la Notizia’ e diffusa da giorni sui social, ma evidentemente per Travaglio ha più valore il clamore mediatico che il rispetto della verità e della dignità delle persone”.