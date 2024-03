REGIONALI: MARSILIO, “EFFETTO TODDE IN ABRUZZO? UNICA SARDA CHE TEMO CE L’HO IN CASA, E’ MIA MOGLIE”

L’AQUILA – “Effetto Todde in Abruzzo? L’unica sarda che temo ce l’ho in casa ed mia moglie…”

Questa la perentoria risposta del presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fdi, ricandidato alle regionali del 10 marzo in Abruzzo, ai microfoni dell’Ansa.

“Sapevamo perfettamente che dopo le elezioni della Sardegna l’Abruzzo sarebbe diventato il faro dell’attenzione dell’attenzione politica. Dopo l’Abruzzo l’attenzione si sposterà in Basilicata e poi in Piemonte abbiamo il callo”.

Poi irritato alla domanda di una giornalista sull’esito delle elezioni sarde dove il centrodestra che schierava un fedelissimo al pari di Marsilio della premier Giorgio Meloni Paolo Truzzu ed “era convinto di vincere”, ha così risposto:” anche questa battuta sardonica sul fatto che si era convinti di vincere… Certo, sono mancati duemila voti e non mi sembrava una pretesa tanto strana. Truzzu non ha perso con il 70%-30% ma dello 0,3%. Per carità tanto di cappello, ha vinto Todde, brava bis. Ma non penso che nessun sardo abbia votato pensando all’Abruzzo, ma anche viceversa. Del resto se la Todde avesse perso di mille voti, sarebbero venuti lo stesso in Abruzzo a dire che ‘ce la possiamo fare, ce la possiamo fare!’, ma è normale, è la logica della campagna elettorale faccio politica da 40 anni”.

E infine, “l’Abruzzo è una roccaforte del centrodestra? Lo dimostreremo il 10 marzo. Sono fiducioso che vinceremo e lo faremo con un largo consenso