L’AQUILA – “Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia, il sostegno e la sua costante presenza in Abruzzo. Una presenza che rende più forte la coalizione e l’azione di governo che stiamo svolgendo insieme”.

Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a seguito della tappa in Abruzzo del leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che a Silvi (Teramo), ieri sera, ha dato il via alla campagna elettorale per le elezioni regionali in programma a marzo 2024.

“Gli impegni nuovamente assunti di fronte agli abruzzesi sul raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, sulla sicurezza delle nostre autostrade, sulla terza corsia dell’A14, e l’apprezzamento sull’operato complessivo della squadra vincente oggi al governo della Regione, ci spronano ad andare avanti e a trasformare presto in cantieri e opere pubbliche tutti questi obiettivi”, aggiunge Marsilio.

“Alcuni di questi sono ormai prossimi alla meta – dice Marsilio -: tra una settimana è prevista l’apertura delle buste per i primi lotti del raddoppio ferroviario, proprio ieri sono stati assegnati i primi lotti della messa in sicurezza dei viadotti autostradali, la prossima settimana saranno assegnati quelli restanti. Miliardi di investimenti come mai si erano visti in Abruzzo, che costituiscono un vero e proprio punto di svolta nella dotazione delle infrastrutture”.

“Sono certo che la Lega Abruzzo, come annunciato dai suoi vertici nazionali e regionali, metterà in campo liste forti e competitive capaci di assicurare un contributo importante per lo storico obiettivo della riconferma al secondo mandato della coalizione di centrodestra. Un obiettivo per il quale serve la massima mobilitazione e coesione di tutti i partiti e liste civiche che si riconoscono nel centrodestra abruzzese”, conclude Marsilio.