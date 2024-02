REGIONALI: MARSILIO SEDE A PESCARA, “IN LISTA ANCHE PERSONE DISTANTI DALLA MIA TRADIZIONE POLITICA”

PESCARA – “Una lista molto forte. Una bella lista, fatta di persone con diverse esperienze. Persone che vengono dalla politica e alcune anche da una politica distante dalla mia tradizione e dalla mia parte e questo mi inorgoglisce perché vuol dire che sono persone che sono state convinte, alla prova dei fatti, della bontà della nostra azione e che oggi mettono la loro faccia accanto alla mia”.

Lo ha detto questa sera a Pescara, nella sede elettorale di via Carducci, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ricandidato dal centrodestra, alla presentazione della lista “Marsilio Presidente” in vista delle elezioni regionali in programma il prossimo 10 marzo.

Grande affluenza per l’inaugurazione del comitato in Via Carducci 12 a Pescara: “La straordinaria presenza di stasera dimostra il crescente interesse e l’entusiasmo nei confronti di questa lista. Ringraziamo quanti hanno partecipato e ci incoraggiano ogni giorno a fare del nostro meglio per crescere ancora” ha detto nel corso del suo interventoMarsilio.

“Professionisti e personalità che non fanno abitualmente politica, ma che hanno voluto testimoniare, con la loro presenza e partecipazione, la volontà di dare un contributo importante alla Regione Abruzzo e alla riconferma per il secondo mandato e sono quindi molto soddisfatto del lavoro che Terenzio Rucci e Benedetta Fasciani mi hanno aiutato a fare per mettere in piedi questa lista. Sono sicuro che farà un risultato molto importante e sarà una delle sorprese delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale”.

Rucci, coordinatore della lista, ha aggiunto: “Proprio nella nostra lista la più giovane candidata di queste elezioni regionali, Barbara, studentessa universitaria di appena vent’anni. Un ringraziamento va a chi ha scelto di far parte di questo progetto, che ci consente di essere competitivi e determinanti insieme agli alleati per la riconferma di Marco Marsilio”.

A conclusione della presentazione brindisi di rito tra candidati, presidente e i tanti simpatizzanti accorsi, con l’annuncio dei primi eventi sul territorio già in questa settimana, per una campagna elettorale che, promettono dal comitato, batterà palmo a palmo tutto l’Abruzzo.