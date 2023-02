REGIONALI, MARSILIO: “VITTORIA IMPORTANTE CHE RAFFORZA IL CENTRODESTRA”

PESCARA – “Una vittoria importante che rafforza le posizioni del centrodestra sui territori”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito dell’esito delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio.

“A Milano e a Roma il centrodestra ha conquistato la maggioranza assoluta. Si conferma dove amministrava da decenni, smentendo i pronostici di chi affermava che per la legge dei grandi numeri si annunciava un ribaltone in Lombardia. Il centrodestra stravince anche nel Lazio dove non ha mai vinto con una maggioranza così larga e conquistando una Regione dove da dieci anni governava il Pd attraverso un rappresentante di grande caratura come l’ex segretario nazionale Nicola Zingaretti. Faccio i complimenti e gli auguri di buon lavoro a entrambi i presidenti”.

“A Francesco Rocca – ha aggiunto Marsilio – mi unisce una sincera e antica amicizia, cominciata ai tempi del liceo. Adesso ci attende un grande lavoro, su cui faremo sinergia per rilanciare l’Italia centrale, a cominciare dal collegamento tra i due mari, i porti di Civitavecchia e Ortona, passando attraverso la ferrovia Roma-Pescara, le autostrade A24 e A25 e la superstrada Cassino-Sora-Avezzano, oltre a portare avanti con impegno la ricostruzione post sisma del Centro Italia”.